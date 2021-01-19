مرشح بايدن للخارجية: حل الدولتين هو السبيل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أكد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمنصب وزارة الخارجية انتوني بلنكن، أن حل الدولتين هو السبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها.

وقال في كلمته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، "حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على تحديات كبيرة حاليا ومن الصعب توقع فرص في المدى القريب لذلك".

وقال "انتوني بلنكن"، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لوزارة الخارجية، إن إدارة الرئيس الجديد ستعمل على البناء على اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية مؤخرًا.

وأضاف "ينبغي أن أصفق لما حققته إدارة ترامب بشأن الاتفاقات الإبراهيمية، وجعلت إسرائيل أكثر أمنا والمنطقة أكثر أمنا".