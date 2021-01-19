كان اسمها ريتشارد| من هي راشيل ليفين .. أول المتحولين جنسيا في إدارة بايدن

أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيرشح راشيل ليفين، كبير مسؤولي الصحة في ولاية بنسلفانيا، لمنصب مساعد وزير الصحة. لتصبح ليفين، وهي طبيبة أطفال، أول مسؤول اتحادي متحول جنسيًا يتم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بايدن في بيان:"تحقق الدكتورة راشيل ليفين القيادة الثابتة والخبرة الأساسية التي نحتاجها لإخراج الناس من هذا الوباء - بغض النظر عن الرمز البريدي أو العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الإعاقة - وتلبية احتياجات الصحة العامة لبلدنا في هذه اللحظة الحرجة وما بعدها".

ووصف بايدن تعيينها بأنه "إنه خيار تاريخي ومؤهل للغاية للمساعدة في قيادة الجهود الصحية لإدارتنا".

كيت وقع الاختيار على راشيل ليفين؟

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقريرها، إنه بصفتها وزيرة الصحة في ولاية بنسلفانيا، صعدت ليفين إلى الصدارة لقيادتها استجابة الصحة العامة للولاية لوباء فيروس كورونا، على الرغم من الهجمات المتكررة والعنيفة على هويتها الجنسية.

لاحظ فريق بايدن الانتقالي أن ليفين - التي عينها الحاكم توم وولف (ديمقراطي) في عام 2017 كوزير للصحة بالإنابة - أكد تعيينها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ثلاث مرات للعمل كوزير للصحة وطبيب عام للولاية. في ذلك الوقت، كانت واحدة من عدد قليل من المسؤولين المتحولين جنسيًا الذين يخدمون في مكاتب منتخبة أو معينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

إذا تم تأكيد تعيينها كمساعدة لوزير الصحة، فسيكون ليفين أكبر مسؤول متحول جنسيًا في الحكومة الأمريكية.

قالت مارا كيسلينج، المديرة التنفيذية للمركز الوطني الأمريكي للمساواة بين الجنسين:"قال الرئيس المنتخب بايدن طوال حملته إن إدارته ستمثل أمريكا. اليوم، أوضح أن المتحولين جنسيًا جزء مهم من بلدنا".

من خلال العمل تحت إشراف كزافييه بيسيرا، مرشح بايدن لرئاسة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، سيشرف ليفين على المكاتب والبرامج الصحية الرئيسية في جميع أنحاء القسم، و10 مكاتب صحية إقليمية على مستوى البلاد، ومكتب الجراح العام، وهيئة مفوضة من هيئة الصحة العامة الأمريكية .

يأتي ترشيحها بعد موسم انتخابي ترشح فيه عدد قياسي من مرشحي مجتمع الميم، لكن بعد أربع سنوات من إدارة رئاسية ألغت بشكل متكرر تدابير الحماية للأشخاص المتحولين جنسيًا - في الرعاية الصحية والتوظيف الفيدرالي والسجون الفيدرالية وملاجئ المشردين وخدمات الإسكان الأخرى. تلقي التمويل الفيدرالي.

أشار بايدن إلى تحول كبير عن إدارة ترامب عندما يتعلق الأمر بإدراج مجتمع المتحولين جنسيًا. ذكر الأشخاص المتحولين جنسيًا في خطاب القبول الرئاسي، وأصدر منصة مطولة تحدد خططه لمنح الأولوية لحقوق مجتمع الميم. عين بايدن أيضًا في فريقه الانتقالي شون سكيلي، وهو مساعد خاص سابق لوكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات، ومنسق مجموعة تكامل المحاربين العليا بوزارة الدفاع. كان سكيلي أول محارب متحول جنسيًا يعينه رئيس أمريكي.

من هي راشيل ليفين؟

قالت رافي فريدمان-جورسبان، التي كانت أول متحول جنسيًا تم تعيينه في البيت الأبيض في عهد أوباما: "إنها فقط مؤهلة للغاية ، بغض النظر عن هويتها الجنسية". صادف أن تكون فريدمان-جورسبان في ولاية بنسلفانيا مع أصدقائها صباح الثلاثاء عندما أعلن خبر ترشيح ليفين. قالت:"صرخنا جميعًا. إنه أمر مستحق للغاية وأعتقد أنه يرسل رسالة إلى مجتمع المتحولين حول مدى تقديرنا. لدينا مقعد على الطاولة. ليس هناك شك في ذلك".

تخرجت ليفين من جامعة هارفارد وكلية تولين الطبية، وكانت رئيسة الأطباء المقيمين في مركز ماونت سيناي الطبي في نيويورك، حيث قامت بالتدريس أيضًا. في عام 2014، كانت طبيبة كبيرة في مركز ولاية بنسلفانيا ميلتون إس هيرشي الطبي وخدمت في مجلس إدارة "إكواليتي بنسلفانيا"، وهي مجموعة لحقوق مثليين على مستوى الولاية، عندما طلب منها وولف أن تشارك في رئاسة فريقه الانتقالي للمسائل الصحية.

وليفين أستاذة طب الأطفال والطب النفسي في كلية الطب بولاية بنسلفانيا، وفقًا لملفها الشخصي على موقع الولاية. لقد كتبت وألقت محاضرات حول أزمة المواد الأفيونية والماريجوانا الطبية وطب المراهقين واضطرابات الأكل وطب المثليين.

عينت في منصبها الحالي من قبل الحاكم الديمقراطي توم وولف في عام 2017. لمدة عامين قبل ذلك، عملت كطبيبة عامة في الكومنولث.

أصل ليفين من ماساتشوستس، وانتقلت إلى وسط ولاية بنسلفانيا من مانهاتن في أوائل التسعينيات، وفقًا لتقرير صدر عام 2016 من صحيفة "واشنطن بوست". كانت تُدعى سابقًا ريتشارد ، وأعلنت عن نفسها علنًا على أنها امرأة متحولة جنسيًا في عام 2010 تقريبًا.

في عام 2015، شغلت ليفين منصب المارشال الكبير في فيلادلفيا برايد باراد. ثم، في عام 2019، كانت ليفين كذلك المارشال الكبير في "ليهاي فالي برايد".