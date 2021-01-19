إيران ترد على دعوة قطر بعقد مباحثات بين طهران ودول الخليج العربي

رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بدعوة نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، بعقد مباحثات مباشرة بين دول الخليج وإيران.
وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: "ترحب إيران بدعوة أخي محمد بن عبد الرحمن بعقد مباحثات تشمل جميع دول منطقتنا".
وأضاف "كما أكدنا باستمرار، يكمن حل تحدياتنا في التعاون لتشكيل "منطقة قوية" بشكل مشترك: سلمية ومستقرة ومزدهرة وخالية من الهيمنة العالمية أو الإقليمية".
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إنه على دول الخليج الدخول في مباحثات مباشرة مع إيران خلال الوقت الحالي، عارضا الوساطة في الأمر.
وأضاف بن عبد الرحمن في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية: "نأمل في حدوث ذلك وما زلنا نعتقد أن ذلك يجب أن يحدث".
وأشار إلى أن بلاده عرضت الوساطة بين دول الخليج العربي وإيران، حيث تقوم بهذا الدور الآن بين طهران وكوريا الجنوبية، لتأمين الإفراج عن ناقلة النفط التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني.
وأفاد بأنه "ستقوم قطر بتسهيل المفاوضات إذا طلبها أصحاب المصلحة وستدعم من يتم اختياره للقيام بذلك".
وقال عن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران: "نريد الإنجاز، نريد أن نرى الصفقة تحدث". "أينما كانت، وأيا كان من يدير هذه المفاوضات، فإننا سندعمهم".
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