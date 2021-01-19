ترامب يتراجع: اقتحام الكونجرس روع الأمريكيين ولا يمكن التسامح معه

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الإعتداء على مبنى الكونجرس الأمريكي بالمروع للشعب الأمريكي.
وقال ترامب في بيان وداعه لمنصبه: " العنف السياسي هو اعتداء على كل ما يؤمن به الأمريكيين".
وأكد ترامب في كلمته أنه لا يمكن التسامح مع الاعتداء على مبنى الكونجرس الأمريكي.
وأضاف ترامب: " بنينا أعظم اقتصاد بتاريخ العالم، وأنا الرئيس الأول منذ عقود الذي لم يزج بأمريكا بحروب جديدة".
وطالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من جميع الشعب بالصلاة من أجل نجاح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
ودعا ترامب في كلمته الأخيرة قبل مغادرة منصبه، العالم إلى الوقوف في وجه الصين خلال الفترة المقبلة.
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