نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتخذ ترامب قرارات جديدة بليلته الأخيرة؟.. مدير التحالف الأمريكي يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توم حرب، مدير التحالف الأمريكي للشرق الأوسطي، أن الحياة تسير بشكل طبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 99.9%.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن أعداء أمريكا يحاولون استغلال الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة لتنفيذ أعمال إرهابية، مؤكدا أن ترامب لن يتخذ قرارات جديدة في ليلته الأخيرة بالبيت الأبيض.

وأعرب عن تخوفه من عودة الاضطرابات إلى الشرق الأوسط بعد تولي جو بايدن الحكم، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة في الولايات المتحدة تتمنى استمرار السياسة التي انتهجها ترامب خلال السنوات الأربع الماضية.

