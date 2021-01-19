نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير سياسي: الانتخابات الفلسطينية تعتبر نقلة نوعية إيجابية متقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة فراعنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن إجراء الانتخابات الفلسطينية تعتبر نقلة نوعية إيجابية متقدمة للبلد، مشيرا إلى أن القانون الخاص بالانتخابات له أهمية كبيرة فيعمل على توحيد المناطق الفلسطينية الثلاثة (القدس – غزة – الضفة).

وأضاف المحلل السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن القانون الجديد قائم على القائمة الواحدة من كل فصيل ناخب واحد، مشيرا إلى أن القانون السابق للانتخابات الفلسطينية، "أعرج".

وأشار إلى أن القانون الجديد للانتخابات يوحد المواقع الثلاثة في فلسطين وهي "الضفة – القدس – غزة"، بفصيل مجمع حتى خرجت كتل خارج الفصيل تحصل على ما تستطيع الحصول من أصوات.

كما أكد أن القانون الجديد للانتخابات الفلسطينية، سهل للمواطنين في القدس في المشاركة في الانتخابات على أن تكون مشاركتهم قوية في الاستحقاق الانتخابي مما يحدث نقلة نوعية متقدمة خلاف القانون القديم.