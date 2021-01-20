خطوات نقل الكفالة 2021 في المملكة و متى يسقط طلب نقل الكفالة

خطوات نقل الكفالة 2021 في المملكة تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات كثيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذة الخدمات خدمة نقل الكفالة، ويعاني كثير من المقيمين في المملكة وخصوصا المقيمين الذين انتهت أقاماتهم ولم تتثني لهم الفرصة بنقل أقاماتهم من كفيل إلى اخر، وسعت الحكومة السعودية علي تقديم تغيرات جذرية في مجال نقل الكفالة، بحيث تصير ابسط واسرع من ذي قبل وذلك عن طريق بقديم الكثير من خدماتها الإلكترونية ومن أهمها خدمة الاستعلام عن طلب نقل الكفالة، ويتسأل الكثيرعن متى يسقط طلب نقل الكفالة وكيفية إلغاء طلب نقل الكفالة، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم كيفية نقل الكفالة ورسوم تحويل الكفالة في السعودية.

خطوات نقل الكفالة 2021 في المملكة

من أجل تحويل الكفالة وفق شروط نقل الكفالة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، يتم اتخاذ الخطوات التالية:

قم بملء استمارة نقل الكفالة بموافقة خطية من الراعي الحالي والمستقبلي بختمه وتوقيعه. على المتقدم إرفاق صورة شخصية. توقيع كتاب تنازل نيابة عن العامل من قبل الغرفة التجارية مع إرفاق إيصال رسوم الغرفة التجارية ، في حال كان الكفيل مؤسسة وشركة ، ولكن في حال كان الكفيل فرداً عند الوقت ، يجب أن يوقع خطاب التكليف من قبل العميل الذي لديه التوقيع مثل رئيس البلدية والشرطة. إحضار إحضار خطاب من الكفيل الذي يريد الانتقال إليه يفيد عدد العاملين على كفالته. على الكفيل إحضار صورة من سجله التجاري أو رخصة البلدية مع إحضار الأصل. على الكفيل يملأ استمارة التعهد. على الوافد إحضار إقامته مع جواز السفر الأصلي للمراجعة. يجب أن يتوافق عمل ونشاط صاحب العمل الجديد مع مهنة العامل المذكورة في جواز سفره وإقامته. إحضار جوازات السفر التي يمتلكها الوافد ولو تعددت ابتداء من دخول المملكة. تقديم هذه الأوراق مع دفع رسوم الخدمة، وبعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق وقبول الطلب يتم تحديد الرسوم.

متى يسقط طلب نقل الكفالة؟

يستطيع للوافد نقل كفالته إلى كفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول ، إذا خالف الكفيل الشروط المنصوص عليها في عقد العمل ، وهي:

في حال امتناع الكفيل دفع راتب العامل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتابعين. إذا رفض الكفيل تجديد إقامة الوافد مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها لمدة شهر. في حال أن الكفيل داخل الشريط الأحمر في المملكة. أن يبلغ صاحب العمل عن تغيب العامل عن عمله زوراً وخدعاً ، ويثبت العامل كذب البلاغ. إذا قام الكفيل بأي من المخالفات المذكورة، يكون من حق العامل نقل كفالته إلى كفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول.

والجدير بالذكر أنه يبحث الكثير من الوافدين عن طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، ويمكن يكون ذلك بشكل إلكتروني سهل وبسيط ويوفر الوقت والمجهود.