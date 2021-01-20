هداف الدوري السعودي للمحترفين 2021

تمكن عمر السومة السوري من تسجيل هدفين في فوز فريقه أهلي جدة على أبها، ليضرب اقترابا من صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2021. وشهد اللقاء فوز الأهلي بثلاثية نظيفة على أبها في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الموافق ١٩ يناير، في لقاء الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين ٢٠٢١، ليصبح رصيد أهداف السومة ٨ أهداف.

وبذلك يصبح السوري عمر السومة في المركز الثالث لترتيب هدافين الدوري السعودي تقاسما مع البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد، الذي أحرز هدفا لفريقه في فوزه على العين.

هداف الدوري السعودي

بينما يأتي في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي ٢٠٢١ اللاعب كارلوس السويدي مهاجم أبها بعدد ١٠ أهداف، ويأتي خلفه في المركز الثاني فابيو البرتغالي لاعب الباطن، برصيد ٩ أهداف.

فيما يغيب اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر عن ترتيب الهدافين للدوري السعودي للمحترفين، إذ يمتلك في رصيده هدف واحد منذ بداية الموسم الحالي، جدير بالذكر أن مهاجم النصر هو هداف آخر نسختين من الدوري السعودي للمحترفين.

من صاحب عدد الأهداف الأكبر الدوري السعودي

منذ قدوم كلا من السوري عمر السومة إلى الأهلي السعودي، بافيتيمبي جوميس الفرنسي إلى الهلال، وهما أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، كأس الأمير محمد بن سلمان.

انضم السومة إلى الأهلي السعودي عام ٢٠١٤ قادما من القادسية الكويتي مسجلا هاتريك في أول لقاء له مع الفريق أمام نادي هجر في المباراة التي انتهت بنتيجة ٦ أهداف مقابل هدف واحدة، على ملعب الجوهرة.

ليصبح الهداف التاريخي لنادي الأهلي السعودي، وهداف الدوري السعودي لثلاث مواسم متتالية، كما تمكن الأهلي السعودي من الحصول على لقب الدوري بعد غياب دام ٣٢ سنة، في لقاء الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأقيم اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

بينما انضم اللاعب جوميس إلى الهلال بداية موسم ٢٠١٨ منافسا بقوة على لقب هداف الدوري السعودي مع نجم النصر اللاعب عبد الرزاق حمد الله، كما استمر تألقه خلال الموسم الثاني، وكان المنافس الأول للاعب المغربي، كما حقق الهداف الأول للهلال “الزعيم” منذ قدومه إلى الفريق.

ولكن، من هو صاحب العدد الأكبر من الأهداف عمر السومة أم جوميس ؟ خاصة مع تعرض اللاعب السوري عمر السومة للاصابة في موسم ٢٠١٨، محرزا ١١ هدف فقط كما زاد رصيده في موسم ٢٠١٩ إلى ١٩ هدف، ولكن كان جوميس يحرز عددا أكبر من الأهداف. نواصل معكم في هذا التقرير المفصل كم هي عدد الأهداف التي أحرزها كلا اللاعبين؟