الصومال تنفى ما تردد عن مصرع مئات من جنودها أثناء القتال فى أثيوبيا

جدة - نرمين السيد - نفى وزير الإعلام الصومالى عثمان أبوكر دبى، ما تردد عن مصرع مئات من الجنود الصوماليين أثناء القتال إلى جانب الجيش الأثيوبى ضد جبهة تحرير شعب تيجراى، مؤكدا أن إثيوبيا لم تطلب أى جنود من الصومال.





وفى معرض رده على ما تردد فيما يتعلق بهذا الشأن، قال إنها مجرد شائعات "ونحن نؤكد أن هذه الأنباء كاذبة وليست حقيقية".

وأضاف قائلا: "سبق ترديد دعاية مماثلة فى الماضى بأن جنود صوماليين شاركوا فى القتال فى ليبيا وأذربيجان، وقد تأكد أن تلك الدعاية كانت كاذبة".

يذكر أن هذا النفى يأتى ردًا على ما ذكره نائب رئيس وكالة الأمن والمخابرات الصومالية السابق عبدالسلام يوسف جوليد بأن أكثر من 370 جنديا صوماليا لقوا مصرعهم أثناء القتال فى إقليم تيجراى خلال شهر نوفمبر الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التصريحات أثارت الشعور بالخوف عبر أنحاء الصومال، حيث أعربت كثير من العائلات عن قلقها بشأن أقاربها الذين يخدمون فى الجيش الوطنى الصومالى.