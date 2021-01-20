ألمانيا تعلن تمديد إجراءات إغلاق كورونا حتى منتصف فبراير

جدة - نرمين السيد - وأبقت "ميركل"، بحسب قناة "سكاى نيوز"، اليوم الثلاثاء، على قرار إغلاق المدارس الألمانية بسبب تحور الفيروس. وأكدت "ميركل"، أنه لن يكون هناك حظر تجول فى ألمانيا بسبب كورونا.

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