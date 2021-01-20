طائرة بايدن تهبط في واشنطن.. وبنس يطير إلى هذه الولاية بعد التنصيب

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في قاعدة أندروز المشتركة قبل تنصيبه غدًا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بايدن وصل إلى العاصمة واشنطن قادما من ديلاوير يوم الثلاثاء. سيظهر في نصب تذكاري لضحايا فيروس كورونا، ي نصب لنكولن التذكاري في المساء. سيقضي بايدن الليلة في بلير هاوس ، دار الضيافة الرسمية للرئيس، وسيتم تنصيبه كرئيس للبلاد يوم الأربعاء.

على جانب آخر، سيعود نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس إلى مسقط رأسه بجنوب إنديانا بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

يقول الحزب الجمهوري لولاية إنديانا إنه من المتوقع أن يحضر حاكم ولاية إنديانا السابق وزوجته كارين حفل تنصيب بايدن يوم الأربعاء ثم يتجهان إلى مطار كولومبوس المحلي، حيث سيستقبلهما أنصاره.

تقول باربرا هاكمان، رئيسة الحزب الجمهوري في مقاطعة بارثولوميو، إن المجموعة المكونة من حوالي 50 شخصًا من المتوقع أن تشمل شقيق بنس، والنائب الأمريكي جريج بنس، وبعض المشرعين بالولاية.

نشأ بنس في كولومبوس، ولا يزال بعض أفراد الأسرة يعيشون هناك. لكن لم يمتلك بنس منزلًا في ولاية إنديانا منذ ثماني سنوات على الأقل. عاش في مقر إقامة حاكم ولاية إنديانا قبل أن ينتقل إلى المرصد البحري الأمريكي في واشنطن كنائب للرئيس.