نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443

عبر نظام نور يستعد السادة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية إلى تسجيل الطلبة والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 هـ، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التعليم في المملكة المواعيد الخاصة بتسجيل الطلبة والطالبات في الصف الأول الابتدائي ممن أتموا السن القانونية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، وهو سن 6 سنوات فما أقل ب180 يوماً، وذلك وفق الضوابط التي وجهتها وزارة التعليم في المملكة إلى جميع قائدي المدارس، من أجل الالتزام بما جاء في هذه الضوابط نحو قبول الطلاب والطالبات المستجدين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443.

ضوابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور :-

أصدرت وزارة التعليم في المملكة خطة مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 وذلك عبر نظام نور للطلاب الذين أكملوا ست سنوات أو ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات ب 90 يوماً أو 180 يوماً على الأكثر ، ويكون التسجيل للطلاب السعوديين باستخدام السجل المدني والطلاب غير السعوديين ممن باستخدام الإقامة النظامية، حيث تضمنت الضوابط التي أرسلتها وزارة التعليم إلى قائدي المدارس، السن المستهدف للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443، وأيضاً شروط قبول الطلبة والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وذلك كما يلي:-

الطلاب الذين أكملوا عمر ست سنوات في موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 1443 أو أقل من ذلك بنحو 90 يوماً فقط هم من كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437 هـ الموافق 2/2/2016 أو قبل ذلك التاريخ.

الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بنحو 180 يوماً وذلك كحد أعلي وهم الذين يوافق تاريخ ميلادهم في الفترة من 24/4/1437 هـ الموافق 3/2/2016 إلى 25/7/1437 هـ الموافق 2/5/2016م.

شروط القبول في الصف الأول الابتدائي 1443 :-

تضمنت تعليمات وزارة التعليم إلى قائدي المدارس شروط قبول الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 1443، وذلك في كافة المدارس سواء مدارس حكومية أو أهلية أو دولية … إلخ.

من جهة أخرى فقد شددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية التأكد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية تمت إضافتها في نظام نور، على أن تقوم كل إدارة مدرسة بمراجعة وفحص ملفات وبيانات الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي بأول.