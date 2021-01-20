ترددات قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports 2021 على القمر الصناعي نايل سات

ترددات جميع قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports 2021 على القمر الصناعي نايل سات، يبحث كثير من العرب والمصريين من المهتمين بالرياضة عن تردد قنوات أون سبورت بشكل دائم، خاصة مع التحديثات الجديدة في إشارة البث لقناتي أون سبورت 1 و2 وبعد انطلاق قناة أون تايم سبورت 3، وهي القناة الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد والتي تجرى مناقساتها في مصر في الوقت الحالي، مجموعة قنوات أون تايم سبورت تعتبر أفضل مجموعة قنوات مصرية رياضية مفتوحة ولا تتطلب اشتراك شهري لاستقبالها على جهازك، وانطلقت القناة على المسمى الحالي بشكل رسمي بعد دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وتم تغيير اسم قناة أون سبورت في مارس الماضي من عام 2020 لينتج قناة أون تايم سبورت، والتي تهدف إلى تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

ترددات قنوات أون تايم سبورت 2021

شهدت التحديثات الجديدة في باقة قنوات أون تايم سبورت عدة تعديلات سواء في إشارة البث الجديدة الموحدة لقناتي أو سبورت 1 و 2، أو انطلاق القناة الثالثة الجديدة في مجموعة قنوات ONTIME التي تنقل أحداث ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر حاليا، وأصبح تردد قناة أون تايم سبورت 3 هو 12303على أن يكون الاستقطاب في الوضع الأفقي، كما أن مُعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، أما التردد الجديد لقناتي أون تايم سبورت 1 و 2 على القمر الصناعي نايل سات فهو 10853 استقطاب أفقي، كما أن مُعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

برامج قنوات أون تايم سبورت

تقوم قنوات ONTIME SPORTS ببث العديد من البرامج الكروية التي تقوم على التحليل والحوار بين مجموعة من مشاهير اللعبة في مصر، ومن تلك البرامج برنامج ستاد مصر، ملعب أون تايم، بي أون تايم، جمهور الثالثة، دقيقة 60، كل الملاعب، أون سبورت، ملاعب الأبطال، وذلك من خلال نخبة من المُحللين والمدربين الكرويين الأفضل على مستوى الكرة العربية، ومن مُذيعي تلك البرامج كابتن أحمد شوبير، مدحت شلبي الذي انضم مؤخرا إلى فريق عمل القناة، سيف زاهر، إبراهيم فايق، إبراهيم عبد الجواد، تامر صقر، كريم خطاب، ومن أبرز المحللين كابتن حازم إمام، طه إسماعيل، أيمن يونس، عماد متعب، محمد أبو العلا، أما عن المُعلقين الكرويين فمن أبرزهم كابتن أحمد شوبير، حاتم بطيشة، خالد حسن، أيمن الكاشف، محمد الشاذلي.

البطولات التي تقوم تذاع على OnTime Sports

تقدم مجموعة قنوات أون تايم سبورت العديد من البطولات في مُختلف الألعاب المصرية والعربية، ومنها بطولة الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، كأس السوبر المصري.، مباريات المنتخب المصري الودية.، دوري أبطال أفريقيا مباريات الأندية المصرية دور 32 ودور 64 إن وجدت، كأس الاتحاد الأفريقي للأندية مباريات الأندية المصرية دور 32 ودور 64 إن وجدت، بالاضافة إلى مباريات الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا في الأدوار التالية ولكن يتم إذاعتها من خلال البث الأرضي للقناة، يذاع أيضا دوري السوبر لكرة السلة المصري، بالإضافة إلى مباريات كرة اليد والطائرة وخاصة مباريات كأس العالم لكرة اليد.