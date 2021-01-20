احتجاجات أمام البرلمان الأوروبى للتنديد بسياسات أردوغان

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جدة - نرمين السيد - وكانت عدة حركات نظمت وقفات احتجاجية أمام البرلمان الأوروبى للتنديد بجرائم رجب طيب أردوغان مترجمة إلى أكثر من لغة منها الفرنسية، والإنجليزية، والهولندية والألمانية واللغة العربية.
وتحت عنوان معركة الوعى انطلقت، أمس الثلاثاء، الوقفة أمام ساحه البرلمان الأوروبى توضح رفض سياسات وجرائم أردوغان.
ويظهر فى الصور، مواطن يحمل العلم المصرى، وآخر يرتدى كمامة مكتوب عليها "توقف يا أردوغان"، كما حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها stop Erdogan.
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