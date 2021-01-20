خطاب الوداع .. ترامب : حققت أفضل اقتصاد فى تاريخ العالم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنه لم يبحث عن الطريق السهل أو الطريق الذى سيواجه فيه أقل قدر من الانتقادات، مشددا على أنه خاض المعارك الصعبة، واقتحم الخيارات الأكثر صعوبة.





وتحدث ترامب عن إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية، خلال خطاب بثه التليفزيون الأمريكى تحت مسمى "خطاب الوداع"، قائلا، إنه حقق أفضل اقتصاد فى تاريخ العالم، وكان الأمر بمثابة "معجزة" قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم. خطاب وداع ترامب واختتم ترامب خطابه : "هذا الأسبوع، يتم تنصيب إدارة جديدة ونصلى من أجل نجاحها فى الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة".

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