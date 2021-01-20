مصدر تهديد للمنطقة.. مرشح بايدن لوزارة الدفاع يهاجم إيران

قال لويد أوستن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الدفاع، إن سلوك إيران في المنطقة "يبعث على عدم الاستقرار".

وأضاف "أوستن" أن إيران تمثل تهديدا لشركاء الولايات المتحدة والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وحذر مرشح بايدن لوزارة الدفاع من خطورة حصول إيران على برنامج نووي، مؤكدا أن الوضع في المنطقة سيكون أكثر صعوبة حال حدوث ذلك.

وفي وقت سابق، تعهد أوستن بالعمل على تطهير صفوف الجيش الأمريكي من العنصريين والمتطرفين، موضحا أنه سيعمل على تعزيز تحالفات الولايات المتحدة.

ويعد أوستن أول أمريكي أسود يشغل منصب وزير الدفاع، حيث أعلن نيته تعزيز التنوع في المناصب القيادية بالوزارة.