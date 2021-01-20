أعلنت الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس، انفجار مخزن للذخيرة، ونتج عنه حريق أودى بحياة 2 من قياداتها على الأقل.
وأفادت الأكاديمية البحرية بجنزور، عبر "تويتر" بوفاة آمر الأكاديمية البحرية العميد.ب.أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد ب. سالم أبو صلاح، جراء الانفجار.
وذكرت بوابة "الوسط" أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مركز طبي للعلاج.
كما أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس توجه فرق الإطفاء إلى جنزور للمساندة في إخماد الحريق بالأكاديمية البحرية.
فيما نقلت وسائل إعلام ليبية عن مسؤولي الصحة بوزارة الوفاق تأكيدهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار بمخزن للذخيرة بعد وصول ألسنة اللهب له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل قائدي الأكاديمية والكلية البحرية في طرابلس إثر انفجار مخزن للذخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.