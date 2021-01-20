الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نور 1442.. رابط مباشر و 6 خطوات

الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نور 1442 متاح لمدة 5 أيام من تقديم الطلب لوزارة التعليم السعودية المقدمة الدعم للطلاب المستحقيين في المملكة حيث يكون للطلاب كود يمكن من خلاله معرفة موقف مكافآت الطلاب على نظام نور سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق إرسال رسائل نصية على الجوال الذي مقدم في الطلب، وأقرت الدولة صرف مكافآت للطلاب المستحقين مقابل جهودهم خلال المنظومة التعليمية حيث يواصل الطلاب هذه الايام الاستعداد إلى الفصل الدراسي الثاني 1442 وسط أجواء استثنائية بسبب فيروس كورونا المنتشر في مختلف الدول وأدي إلى أتاحت التعليم عن بعد بشكل أساسي وأصبحت معظم الخدمات التعليمية على موقع نظام نور.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نور 1442

وفرت وزارة التعليم الاستعلام عن مكافآت الطلاب على نظام نور 1442 من أجل التسهيل على الطلاب من مختلف مدن المملكة العربية السعودية كما أتاحت الوزارة لمن يتعثر من الاستعلام الإلكتروني وسائل بديلة لمعرفة قيمة مكآفات الطلاب من خلال مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وذلك يتمكن الطلاب من الحصول على موعد صرف المكآفات في الوقت المناسب لهم.

نظام نور للاستعلام عن مكافآت الطلاب 1442

يعتبر موقع نور هو أكبر موقع تعليمي في المملكة العربية السعودية يساهم في تنظيم الجداول المدرسية، والخدمات الإلكترونية لكافة أطراف المنظومة التعليمية، وخاصة في ظل الاعتماد على نظام التعليم عن بعد فيعتبر حركة الوصل بين الطالب، والمعلم، وولي الآمر، ومؤخرًا أكدت وزارة التعليم الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور1442 لدعم الطلاب من مختلف مدن المملكة.

خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب على نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية خطوات الاستعلام عن مكآفات الطلاب المستحقين على نظام نور من خلال الخطوات الآتية: