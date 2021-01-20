قبل يوم من رحيله.. يوتيوب "يعاقب" ترامب مجددا

أعلنت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، الثلاثاء، أنها ستمنع الرئيس دونالد ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة 7 أيام إضافية على الأقل.
ومنع موقع يوتيوب ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلا إن التعليق لمدة 7 أيام أخرى عقوبة مطلوبة.
ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض، الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) عندما بدأ جلسة للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.
وقالت غوغل: "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة 7 أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سالفا سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى".
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