انفجار يهز عاصمة ليبيا.. ومقتل قائدين عسكريين كبيرين

أفادت مصادر لـ"دوت الخليج، ليل الثلاثاء الأربعاء، بسقوط قتلى في انفجار مخزن ذخيرة بالقاعدة البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس قرب من مقر البعثة الدولية.
وأوضحت أن عسكريين تابعين لحكومة الوفاق مصرعهما، من جراء انفجار مخزن للذخيرة بالكلية البحرية في العاصمة الليبية طرابلس.
ووفقا لمصادر ليبية، فإن الانفجار الذي هز العاصمة طرابلس ناتج عن انفجار مخزن للذخيرة في الكلية البحرية، مما أدى إلى مقتل شخصين، وهما آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.
وأضافت المصادر، أن الانفجار العنيف تسبب في حرائق ضخمة في معسكر مهجري مدينة تاورغاء الواقع قرب الأكاديمية.
ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، فيما تحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق في المخيم والأكاديمية.
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