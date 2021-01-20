استنفار أمن واشنطن.. مجهولون يسرقون زياً عسكرياً في محاولة للتسلل لحفل تنصيب بايدن

سُرق زيّان عسكريان من سيارة جندي بالجيش الأمريكي، صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى إلى إعلان حالة الاستنفار من قبل أجهزة إنفاذ القانون في منطقة واشنطن، على الرغم من أن السلطات قالت إنها "لم تكن سرقة مستهدفة"، وفقًا لنسخة من التنبيه حصلت عليه شبكة "سي إن إن" الأمريكية وإدارة شرطة مقاطعة "آن أروندل" وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي، الرقيب كام كوك.

وتم إرسال التنبيه من منطلق الحذر الشديد بسبب الاحتياطات الأمنية المحيطة بافتتاح يوم الأربعاء، وفقًا للإخطار.

وأرسلت شرطة مقاطعة آن أروندل "تنبيهًا جنائيًا للاستخبارات" يصف الجندي في الجيش والزي العسكري الذي تم انتشاله من سيارته غير المؤمنة في ضاحية واشنطن.

وأكد كوك لشبكة CNN أن السرقة "لم تكن مستهدفة"، وقال إنه تم اقتحام مركبات أخرى في المبنى، بما في ذلك سيارة والدة الضحية.

وخلال الأسبوع الجاري، حذّر مكتب التحقيقات الفدرالي وكالات إنفاذ القانون الأخرى من أن متطرفين أعلنوا عن التخفي في زي جنود من الحرس الوطني في واشنطن لمحاولة التسلل إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة واشنطن بوست.

وتأتي حالة التأهب أيضًا في أعقاب اقتحام مئات المتطرفين الموالين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري في محاولة لوقف التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وقال "كوك" إن ملابس الجندي المجهول الهوية كانت داخل حقيبة كانت داخل سيارته وصدف تركها مفتوحة.

وولم يؤكد كوك اسم الجندي، إذا كان اسمه مخيطًا على الملابس المسروقة، أو إذا كان الجندي متورطًا مع الأمن في أحداث مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال "كوك" إنه كجزء من البروتوكول، تم نقل هذه المسألة إلى سلطات ولاية ماريلاند وضباط استخبارات مقاطعة آن أروندل للتعامل مع التحقيق الجاري.