إدارة بايدن تهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا

شنّ أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، هجومًا على تركيا، بسبب تصرفاتها.

وقال بلينكن إن تركيا لا تتصرف كـ"حليف" للولايات المتحدة، موضحا أن تحركاتها تمثل "تحديًا كبيرًا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار وزير خارجية بايدن في كلمة أمام مجلس الشيوخ إلى احتمالية فرض عقوبات جديدة على تركيا، قائلاً: "نحن بحاجة إلى نظرة على تأثير العقوبات المفروضة على أنقرة مؤخرًا، ومن ثم تحديد ما إذا كان علينا القيام بالمزيد".

وانتقد بلينكن استمرار تعاون تركيا العضو في حلف الناتو، مع روسيا، معتبرا أنها فكرة غير مقبولة، واصفا أنقرة بـ"الشريك الاستراتيجي المزعوم".

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام التركي؛ بسبب حصوله على أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400".

واستهدفت العقوبات- التي أعلن عنها في ديسمبر 2020- صناعة رئاسة الدفاعات التركية، ومن شأن أي عقوبات جديدة أن تعقد العلاقات بين البلدين المتوترة بالفعل.