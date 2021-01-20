أمر الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، برفع السرية "بأقصى درجة ممكنة" عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب، قرر قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض، رفع السرية عن وثائق التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حول التدخل الروسي في الانتخابات السابقة. ووفقا لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض وقع عليها ترامب، فإن إبقاء بعض الأجزاء من التحقيقات سرية؛ يأتي لحماية بعض المصادر. ودائماً ما أكد ترامب أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق حول التدخل الروسي في حملته للإطاحة به من السلطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار مفاجئ من ترامب قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.