نجلة بايدن تخرج عن صمتها وتعلق على كسر ميلانيا ترامب لتقاليد البيت الأبيض

كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بمثابة تيار لا نهاية له من الدراما، أولًا ، كانت الانتخابات نفسها مريرة، حيث ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي والرئيس المنتخب جو بايدن الإهانات ذهابًا وإيابًا كما لو كانا يلعبان، حيث وصف دونالد ترامب بايدن بـ "جو النائم" وبايدن وصف ترامب بأنه "عنصري".
وبعد ذلك، أثار ترامب ضجة عندما أعلن قبل الأوان أنه الفائز في الانتخابات على تويتر بعد ساعات فقط من فرز الأصوات، وفقًا لـ CNBC.
وفي مرحلة ما، طالب أيضًا بإيقاف فرز الأصوات لأنه يعتقد أن العديد منها كان مزورًا.
وفي الواقع، لم يسلم ترامب بخسارته في الانتخابات إلا بعد أن اقتحم مثيري الشغب مبنى الكابيتول احتجاجًا على إنهاء الكونجرس تصويت الهيئة الانتخابية في 6 يناير 2021.
وتم عزل الرئيس للمرة الثانية خلال رئاسته، وهذه المرة بسبب التحريض على العنف من خلال تصريحاته المؤدية إلى التمرد.
وكان رد الفعل على نتيجة الانتخابات غير مسبوق؛ لذلك، توقفت العديد من التقاليد، والآن ، يتم ترك شخص آخر رسميًا تحت الغبار - وهو أكدته ابنة جو بايدن.
وعلى الرغم من أن ميلانيا ترامب أقل صوتًا من زوجها، إلا أنها لا ترحب أيضًا بعائلة جديدة تدخل البيت الأبيض.
وفي الواقع، لم تحدد موعدًا للاجتماع الرسمي التقليدي مع السيدة الأولى القادمة الدكتورة جيل بايدن.
وبعد انتخاب رئيس جديد، من البروتوكول أن تقوم السيدة الأولى المنتهية ولايتها بدعوة السيدة الأولى القادمة للدردشة.
ووفقًا لشبكة CNN، من المفترض أن يطلع هذا الاجتماع السيدة الأولى القادمة على "أعمال البيت الأبيض كمنزل للعائلة".
وبالطبع ، هذا ليس دائمًا وقتًا سعيدًا لمعارضة الزوجات الأوائل.
فعلى سبيل المثال، لاحظت CNN أن هناك "صقيعًا معروفًا" بين روزالين كارتر ونانسي ريجان أثناء انتقالهما.
ومع مرور الوقت وعدم تحديد أي لقاء بين ترامب أو بايدن، استمر الناس في التساؤل عما إذا كان سيتم كسر هذا التقليد.
وفي أول مقابلة تلفزيونية لها على الإطلاق في 19 يناير 2021، أكدت آشلي بايدن اليوم أنه لن يكون هناك في الواقع لقاء رسمي بين والدتها وترامب.
وقالت: "لا أعتقد أنهم يطبقون البروتوكول التقليدي، وهو أمر مؤسف".. مُستدركة "لكن أعتقد أننا جميعًا بخير مع ذلك".
ومع ذلك، فإن رفض الرئيس التنازل رسميًا وغياب اجتماع بين السيدات الأوائل المنتهية ولايته والوافدة ليسا التقاليد الوحيدة التي تم كسرها خلال هذا الانتقال للسلطة.
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