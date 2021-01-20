المملكة العربية السعودية تسمح برجوع بث قنوات بي ان سبورت القطرية من جديد، ولذا نجد البحث عن تردد قنوات beIN sport قد زاد في الأيام القليلة الماضية، حيث تضم المملكة عدد كبير من محبي الرياضة، وخاصةً رياضة كرة القدم، التي تهتم beIN sport ببثها بإنتظام، واليوم نقدم لكم تردد قنوات بي ان سبورت في السعودية على يوتلسات وسهيل سات، حتى يتثنى للجميع متابعة أحدث المباريات في مختلف الرياضات العالمية.

تردد بي ان سبورت في السعودية beIN sport وعودة بث القنوات من جديد في المملكة

يترقب محبي الرياضة في المملكة بث كأس العالم للأندية 2021 الذي أعلنت قنوات بي ان سبورت عن موعد عرضه في يوم 4 فبراير 2021، حيث أنه من المقرر أن تقام المباريات في قطر حتى يوم 11 فبراير 2021، وكان هذا بمثابة الخبر السار للكثيرين داخل المملكة بعد قرار إعادة تفعيل بث القنوات مرةً أخرى على أرضها.

تردد قنوات beIN sport في السعودية

تعرض شبكة قنوات beIN عبر موقعها على الإنترنت ترددات قنوات beIN sport المختلفة، والتي تتنوع ما بين قنوات للبث المباشر، وكذلك قنوات رياضية إخبارية، وقنوات HD، وفي التالي نعرض لكم مختلف الترددات لكل قنوات beIN sport الرياضية على الأقمار يوتلسات وسهيل سات:

بين سبورت الاخبارية

قناة بي ان سبورت الإخبارية تهتم بعرض آخر أخبار الرياضات العالمية، والتي من أهمها رياضة كرة القدم، ويمكن مشاهدة قناة bein sport news على القمر يوتلسات، من خلال الإحداثيات في الجدول التالي:

التردد ( ميجا هرتز) 12604 معدل الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2

أما تردد قنوات بين سبورت الإخبارية على سهيل سات فهو وفقًا للإحداثيات في الجدول التالي:

التردد ( ميجا هرتز) 11566 معدل الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2

بي ان سبورت 1

هي القناة الرياضية الأولى التي أطلقتها شركة قنوات beIN من أجل بث المباريات وبامج االتحليلات، وكذلك لعرض آخر أخبار الرياضة في مختلف البلاد، وفي الجدول التالي تجدون إحداثيات قناة بين سبورت ١على القمر يوتلسات:

التردد ( ميجا هرتز) 11013 معدل الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2

أما إحداثيات تردد القناة على القمر سهيل تجدونه كما هو موضح في الجدول التالي:

التردد ( ميجا هرتز) 11547 معدل الإستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2

وهكذا عرضنا لكم تردد بي ان سبورت بعد أن تم السماح بعودة بث قنواتها في السعودية، حيث قدمنا لكم كافة الإحداثيات الخاصة بضبط تردد قناة beIN sport 1، وقناة بي ان سبورت الإخبارية، كما قدمنا أيضًا كافة الترددات الخاصة بقنوات beIN sport HD و MAX على سهيل سات ويوتلسات.