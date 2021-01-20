تجديدات منهجية العام القادم أخر أخبار وتصريحات وزارة التعليم، حيث أن التعليم يعتبر من أكثر ما يهم الشعوب بمختلف انتمائها وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع فتؤثر هذه الظروف علي التعليم بشكل أساسي، وحرصا من وزارة التعليم السعودية علي مصلحة طلابها فتعمل جاهدة من أجل تقديم أفضل الأساليب والمناهج التعليمية، لذا سنقوم اليوم برصد تجديدات منهجية العام القادم وأخر تصريحات وزارة التعليم السعودية.

تجديدات منهجية العام القادم في المملكة

حيث قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم “ابتسام الشهري” ، إنه بدءًا من العام القادم سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، كما قامت بالإشارة إلى إدخال منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

وقد قالت “الشهري” في تصريحات لقناة روتانا: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، ومنهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

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تصريحات وزارة التعليم عن منصة مدرستي

وأما ما يخص منصة مدرستي :

فقد قالت: “منصة مدرستي سعودية مئة في المئة، كل المشاركين في تحديثها والعاملين بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد”. كما أكملت حديثها أن:” المنصة نجحت في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف معلم ومعلمة ومشرف، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور بخدمات مطورة وأدوات استثنائية”. كما أضافت أن :” هذا العدد الكبير من المستفيدين للتدريب والدعم الفني، وخصصت وزارة التعليم المدرسة مركزًا للدعم لمساعدة أولياء الأمور، والمعلمين تكبدوا الكثير من العناء لمساعدة الطلاب”.

وواصلت حديثها عن منصة مدرستي:

” نسب الحضور على منصة مدرستي 99% للطلاب والطالبات.100% للقادة، 99% للمعلمين، 97% للمشرفين، 41% لأولياء الأمور، والحضور في أول أسبوع مثل الحضور في آخر أسبوع”

كما قامت متحدثة وزارة التعليم” ابتسام الشهري” بالتأكيد على أن القرار عن استمرار عملية التعليم عن بُعد أو العودة للمدارس، سوف يتم اتخاذه بعد انتهاء العشرة أسابيع.

كما صرحت المتحدثة باسم التعليم لقناة” روتانا” :

عمليات التقييم بدأت من هذا الأسبوع للتحقق مما يمكن أن نقدمه للطلاب بعد العشرة أسابيع بما يضمن صحتهم وسلامتهم، ونأخذ على عاتقنا: صحة الطلاب، وصحة المنسوبين، وسير العملية التعليمية . وواصلت حديثها : “لكل قصة نجاح أبطالها، وأبطال قصة نجاح التعليم عن بُعد هم المعلمون والمعلمات، الذين نجحوا في ألا ينقطع التعليم عن كل بيت سعودي يومًا واحدًا، وشاركهم النجاح أولياء الأمور الذين ساعدوا المعلمين والمعلمات على استمرار هذا العطاء”.

قرار وزارة التعليم السعودي بخصوص التعليم عن بعد

وفيما يخص القرار عن استمرار التعليم عن بُعد أو العودة للمدارس، فقد قالت :

” بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار التعليم عن بُعد أو العودة للمدارس”، وأضافت:” التعليم عن بعد سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا، والتعليم عن بعد انطلاقة لعصر جديد في التعليم، وسيساعد الطلاب على استمرار التواصل مع المدرسين والطلاب” .

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وواصلت المتحدثة باسم الوزارة حديثها :