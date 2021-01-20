على رأسهم محمد علي كلاي.. ترامب يأمر بإنشاء حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين

وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشييد حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين، تشمل نصبًا تذكاريًا وتماثيل لمجموعة مُنتقاة من الأشخاص المُؤثرين.
وحدّد "ترامب" قائمة من الأبطال يعتقد أنهم ساهموا بشكل كبير في الحياة العامة بالولايات المتحدة أو كان لهم تأثير كبير على تاريخها، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".
وتضم القائمة الملاكم محمد علي كلاي، ستيف جوبز، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، والرؤساء السابقين توماس جيفرسون وجورج واشنطن وجون آدامز، ومارتن لوثر كينج.
كما تشمل القائمة أيضا روث بادر جينسبيرج، القاضية السابقة للمحكمة العليا الأمريكية، التي توفيت العام الماضي.
ولم يحدد القرار موقع الحديقة، لكنه أدرج 200 بطل أمريكي ضمن القائمة لإحياء ذكراهم.
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