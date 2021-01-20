فور وصوله إلى واشنطن.. بايدن يوجه نصيحة للأمريكيين

أشرف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على مراسم لتكريم أكثر من 400 ألف شخص قضوا نتيجة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ وذلك فور وصوله العاصمة واشنطن، عشية حفل تنصيبه الرئاسي.
وأكد "بايدن"، في كلمة مقتضبة- حسبما نقلت قناة "الحرة الأمريكية"- أهمية تكاتف وتضامن الشعب الأمريكي "كأمة واحدة" حتى انقضاء تداعيات جائحة فيروس كورونا".
وكان "بايدن" قد ألقى خطابًا عاطفيًا خلال توديعه ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، قبل أن يتجه إلى العاصمة؛ لاستلام مهامه الرئاسية، اليوم الأربعاء.
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