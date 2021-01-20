اشتباكات دموية بالمدافع والأسلحة الثقيلة.. محاولة لاغتيال حاكم ولاية غرب دارفور

أفادت وسائل إعلام سودانية، بنجاة حاكم ولاية غرب دارفور، محمد عبدالله الدومة، من محاولة اغتيال خلال الهجوم على منزله، في وقت تشهد فيه المنطقة أحداث عنف.
وذكرت صحيفة "التغيير" أن هجومًا مسلحًا استهدف منزل والي غرب دارفور، استخدمت فيه المدافع والأسلحة الثقيلة، كما سمع دوي انفجارات في أنحاء المدينة.
فيما أكد بيان صادر عن حكومة ولاية غرب دارفور تصدي القوات المكلفة بحراسة منزل "الدومة" للهجوم.
وقال البيان إن والي غرب دارفور بخير وكذلك العاملين بمنزله وطاقم حراسته، وذلك بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على المنزل الواقع في مدينة الجنينة.
وتشهد مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منذ الأسبوع الماضي أعمال عنف واشتباكات دموية أسفرت عن مقتل 159 شخصًا، وإصابة 202.
من جانبها، شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي جرت بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
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