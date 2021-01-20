قرار جديد من يوتيوب ضد ترامب

جدة - نرمين السيد - كانت مجلة نيوزويك الأمريكية قد أكدت أن دراسة جديدة وجدت أن المعلومات المضللة عن الانتخابات الأمريكية 2020 قد انخفض بنسبة 73% منذ حظر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وحلفائه على منصات السوشيال ميديا عقب أحداث الكابيتول.
يوتيوب ترامب
ووجدت الدراسة التى أجرتها شركة تحليل البيانات فى سان فرانسيسكو أن المحادثات عن تزوير الانتخابات قد تراجعت بـحوالى 2.5 مليون ذكر لها، لتصل إلى 388 ألف عب مواقع السوشيال ميديا فى الفترة 9 إلى 15 يناير.
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