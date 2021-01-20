تزامناً مع ولاية بايدن.. عمدة نيويورك يحذر من كارثة تهدد الولاية خلال يومين | فيديو

ادعى عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو أن المدينة ستنفد منها لقاحات كورونا - كوفيد 19 في غضون يومين فقط، على الرغم من أن 52 في المائة فقط من إمدادات المدينة شملت عدداً من سكان نيويورك.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: "بالمعدل الذي نذهب إليه، سنبدأ في النفاد يوم الخميس" مؤكدا "لن يتبقى لنا شيء حرفيًا حتى يوم الجمعة".

وأضاف دي بلاسيو، أن المدينة بحاجة إلى المزيد من الجرعات، لكن المدينة أيضًا تعوقها القواعد الفيدرالية وقواعد الولاية التي تتطلب منها كبح عدد معين من الجرعات لسكان دور رعاية المسنين وللجرعات الثانية.

وانتقد العمدة النقص "المجنون" - حسب وصفه - في الإمدادات القادمة من الحكومة الفيدرالية والولاية.

وقال إن المدينة تلقت 53 ألف جرعة فقط الثلاثاء ولن تتلقى إمدادات أخرى حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقامت مدينة نيويورك بإدارة 455737 جرعة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات المدينة، وهذا يشمل 403157 جرعة أولى و 52.580 جرعة ثانية.

لكن المدينة تلقت إمدادًا إجماليًا يبلغ 876550 جرعة من الحكومة الفيدرالية.

وهذا يعني أن 48 في المائة من الجرعات التي تم تسليمها - أو 420813 جرعة - تظل غير مستخدمة بدلًا من أحضان سكان نيويورك المعرضين للخطر.

وأعلن دي بلاسيو عن هدف تقديم 300000 جرعة الأسبوع الجاري.

وبناءً على البيانات الصادرة عن قسم الصحة الخاص به ، يجب أن تكون هناك جرعات كافية لتحقيق هذا الهدف مع بقاء 120،813.

ومع ذلك ، فإن التخصيص المتبقي للمدينة يشمل 104،525 لبرنامج مرفق الرعاية طويلة الأجل التابع للحكومة الفيدرالية و 200170 الذي تطلبه الولاية من التراجع كجرعات ثانية ، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

هذا يترك فقط 116،118 جرعة أولى ، مع حوالي 30،000 جرعة يتم تناولها يوميًا في الأسبوع الماضي، ستستمر حوالي ثلاثة أيام.

ولم يرد ممثل من مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو على الفور على طلب للتعليق وفقا لموقع صحيفة ديلي ميل