لن يترك الساحة لخصومه.. ترامب يفكر في إنشاء حزب جديد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقش خلال الأيام الأخيرة مع مساعديه إمكانية تشكيل حزب سياسي جديد، في محاولة لتعزيز نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن ترامب ناقش الفكرة مع العديد من مساعديه وآخرين مقربين منه الأسبوع الماضي.
وأضافت أن ترامب يريد تسمية الحزب الجديد بـ"الحزب الوطني"، حسبما أكدت المصادر المطلعة على المناقشات.
يأتي ذلك بعد دخول ترامب في عداوة مع عدد كبير من قادة الحزب الجمهوري، بينهم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والذي طالب بمساءلة ترامب بسبب تحريض أنصاره على ارتكاب أعمال شغب يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير الجاري.
وأكدت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى جدية ترامب في إنشاء حزب جديد، إذ إنه أمر يتطلب وقتا طويلا وتمويلا ضخما. بينما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
ويتمتع ترامب بقاعدة كبيرة من المؤيدين، لكن محاولات إنشاء حزب جديد قد تواجه معارضة شديدة من قادة الحزب الجمهوري، الذين قد يغضبون من فكرة تقسيم الدعم الذي قد يحصل عليه أي مرشح جمهوري.
يأتي ذلك بينما يستعد ترامب لمغادرة البيت الأبيض والعاصمة واشنطن قبل بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
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