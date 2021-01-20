التقديم بالكلية التقنية كلية البنات في جدة

التقديم بالكلية التقنية كلية البنات، اقترب الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لذلك أكثر محركات البحث عن تسجيل الدخول لبوابة الجامعات، وبدأت فتيات الكلية التقنية بالبحث عن شروط وطريقة التقديم بكلية البنات الكلية التقنية للفصل الدراسي الثاني، مع تحديد الجدول المراد للدراسة في الفصل الجديد، حيث تعتبر تلك الكلية من أهم كليات المملكة العربية حيث تواكب العصر والحديث من التكنولوجيا والتقنية، وبذلك تصبح الجامعة قادرة على توفير العدد المناسب لسوق العمل.

تخصصات الكلية التقنية بجدة

الكليات بجدة تسعى جاهدةً لتوفير العدد الملائم لسوق العمل فيما بعد، وخاصةً في المجال التقني والتكنولوجي، لذلك هناك بعض الجامعات الخاصة بذلك التخصص مثل الجامعة التقنية الشاملة على عدد مختلف ومفيد من التخصصات منها:

التقنية الإدارة في إدارة الأعمال الصغيرة. تقنية الحاسب الآلي في تصميم صفحات الانترنت. تقنية الحاسب الآلي في الدعم الفني. تقنية الحاسب الآلي في التصميم الطباعي.

بوابة القبول بالكلية التقنية للبنات بجدة

تقوم الكلية التقنية بتوفير كلمات مرور للطلاب المستجدين ليسمح لهم التسجيل في الفصل الدراسي الجديد، الذي من المفترض أنه بدء بتاريخ الثامن عشر من شهر يناير أي يوم أمس، ويحب على الطالبات تسجيل الدخول في بوابة القبول للجامعة التقنية، وذلك باتباع التالي:

الدخول على رابط الكلية التقنية للبنات واختيار تسجيل الدخول من الزر بأعلى الشاشة، وبه يتم تسجيل البريد الإلكتروني أو رقم الجوال. بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري الموجود على رقم الجوال وبشكل صحيح. وفي النهاية يتم التوجه لزر تسجيل الدخول.

التسجيل الجديد بالكلية التقنية للبنات

أما عن الفتيات الراغبات في التقدم للكلية يتم اتباع الطريقة التالية بالضبط: