شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية 1442 يهتم العديد من الأشخاص طوال الوقت الذين ينتقلون العمل بمهنة أخرى غير مسجلة في الأحوال المدنية إلى معرفة شروط و إجراءات تغيير المهنة في الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الأحوال المدنية، حيث قامت وزارة الداخلية بالمملكة لتقديم خدمة تغيير المهنة المسجلة في بطاقة الأحوال ولكن يتطلب هذا القانون بعض الخطوات الهامة التي ينبغي اتباعها من خلال السطور القادمة، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على شروط تغيير المهنة واجراءات تغيير المهنة في الأحوال المدنية.

شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية

قامت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بتحديد شروط تغيير المهنة المسجلة في بطاقة الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:

أولا يجب كتابة نموذج طلب التعديل المتوفي من خلال وزارة الداخلية بالمملكة بجانب إحضار بطاقة الأحوال المدنية ينبغي أن تكون سارية الصلاحية مع وجود صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

يجب تجهيز وثيقة إثبات العمل في الجهة الجديدة وتعديلها في بطاقة الأحوال مع وجود شهادة المؤهل الدراسي التي تسهل تغيير المهنة من طالب إلى عمل محدد مع وجود وثيقة تثبت إخلاء الطرف من جهة العمل التي كان يعمل بها.

اجراءات تغيير المهنة في الأحوال المدنية

أولا يجب الحصول على طلب تغيير المهنة وكتابة البيانات المطلوبة بشكل كامل مع وجود المستندات المحددة ل إمكانية التعديل، وينبغي الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية في الأوقات الرسمية المحددة.

يتم تقديم جميع المستندات إلى الموظف المختص حتى يتمكن من تعديل البيانات وافقت موثق ومختوم من قبل جهات العمل ومختوم ويكون صادر بطريق حديثة للأحوال المدنية بعد ذلك يتم مراجعة البيانات وتغيير المهنة بحيث تكون مكتوبة في بطاقة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى أن خدمة تغيير المهنة لا تتطلب منك أن تقوم بحجز موعد في الأحوال المدنية وسوف يتم مراجعة جميع البيانات من قبل الموظف والتأكد منها للحصول على بطاقة الأحوال المدنية.