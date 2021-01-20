خطوات حضور محاضرات التعليم عن بعد من جامعة الملك عبد العزيز، يبحث جميعا طلاب جامعة الملك عبد العزيز عن منظومة التعليم الإلكترونية التي تسهل على الطالب حضور المحاضرات الدراسية عبر الانترنت بدون أن يضطر الذهاب إلى الجامعة كما هو معتاد، لهذا يعتبر التعليم عن بعد من أهم الأنظمة التعليمية الجديدة داخل جامعة الملك عبد العزيز حيث سيكون جميع المعلمون بتقديم المحاضرات من الوسائط المتعددة بالصوت والصورة والفيديو، لهذا سوف نوضح لكم خطوات حضور محاضرات التعليم عن بعد جامعة الملك عبد العزيز وكيفية التسجيل في المحاضرة .

طريقة حضور محاضرات التعليم عن بعد

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية لجامعة الملك عبد العزيز وبعد ذلك يتم الضغط على البلاك بورد للدخول بشكل مباشر ثم الضغط على نظام البلاك بورد جامعة الملك عبد العزيز، بعد ذلك تضغط على تسجيل الدخول تضيف اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على دخول ثم تقوم باختيار المقررات الدراسية والاطلاع على جميع التعليمات المحددة لحضور المحاضرة والتي تتضمن كالآتي:

أولا يجب الالتزام بالحضور في جميع المحاضرات والدخول إلى المحاضرة بتأخير 15 دقيقة سوف يتم تسجيلك بشكل إلى متأخرة، أما في حالة دخول المحاضرة بعد 30 دقيقة سوف يتم تسجيل كأنك غائب بشكل آلى وعند عدم حضور 70 من زمن المحاضرة سيتم تسجيل هذا أيضا غائب وعند عدم وجود أي عذر يجب إبلاغ المعلم.

طريقة تسجيل محاضرات التعليم عن بعد

يمكنكم التسجيل بشكل مباشر في محاضرات التعليم عن بعد في جامعة الملك عبد العزيز من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت وتسجيل الدخول وإضافة الاسم وكلمة المرور ثم الضغط على الانضمام إلى المحاضرة، وعلى قائمة الجلسات ثم تضغط على كلمة بدء التسجيل وبعد ذلك تقوم بتحديد قائمة الجلسات والضغط على إيقاف التسجيل عند الانتهاء من تسجيل المحاضرة.