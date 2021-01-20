رسوم تجديد رخصة القيادة بالخطوات عبر أبشر الإلكتروني 

رسوم تجديد رخصة القيادة بالخطوات عبر الإلكتروني، تقوم المملكة السعودية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتحول الرقمي للمحافظة على صحة المواطنين فى الوقت الحالى ونظراً لأهميتها 2030 لمواصلة عن التكنولوجيا الحديثة، حيث يمكن لجميع المواطنين المقيمين داخل المملكة تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلي الذهب لإدارة المرور، ولكن ينبغي الالتزام ببعض الشروط المحدد ا وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة على خطوات تجديد رخصة القيادة و أهم الشروط المطلوبة لتجديد الرخصة.

شروط تجديد رخصة القيادة

قامت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بتحديد بعض الشروط المطلوبة التي ينبغي على الجميع الالتزام بها حتى يتمكنوا من تجديد رخصة القيادة داخل المملكة السعود السعودية واليكم الشوط كالآتي:

أولا عند وجود أي مخالفة مرورية ينبغي على المواطن أو المقيم إن يقوم بسدادها و يقوم بسداد جميع الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة، وذلك على حسب النوع ومدتها بجانب إجرائه الفحوصات الطبية في المراكز التي تم اعتمادها من قبل إدارة المرور السعودي بالمملكة.

خطوات تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

يمكنكم بكل سهولة تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات المحددة وهي،

أولا يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية والضغط على خدماته بعد ذلك تقوم باختيار خدمات المرور وتحدد تجديد رخصة القيادة ثم اضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة والضغط على بدء تنفيذ الخدمة ثم تقوم بتحديد نوع الرخصة وإضافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم الضغط على التالي بعد ذلك تقوم باختيار طريقة الحصول على هذه الرخص، وذلك عن طريق استلامها من خلال البريد الوطني أو يمكنك أن تقوم باستلامها بشكل يدوي.

رسوم تجديد رخصة القيادة

يتم تجديد رخصة القيادة لمدة عامين يتم دفع 80 ريال سعودي، أما عند تجديد المؤقت لمدة خمس أعوام يتم دفع 200 ريال وكذلك عند تجديده لمدة عشر أعوام يتم تفاعل 400 ريال سعودي.