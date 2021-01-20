مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع : أتعهد بتطهير الجيش

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد أوستن أنه إذا وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على ترشيحه، سيعمل على تعزيز تحالفات الولايات المتحدة وسيركز استراتيجيتها على الصين.

وخلال جلسة مناقشة الترشيح، صرح قائد البنتاجون المحتمل، سيبذل ما بوسعه للقضاء على الاعتداءات الجنسية وتهيئة مناخ يجد فيه كل من هو مؤهل ولديه الرغبة والفرصة لخدمة هذا البلد بشرف.

جدير بالذكر، أن أوستن، سيصبح أول أمريكى من ذوى البشرة السمراء، يشغل منصب وزير الدفاع.