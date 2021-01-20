السعودية تدين بشدة استمرار الحوثيين فى خرق اتفاق ستوكهولم

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، عقب اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد مجلس الوزراء السعودى على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، طبقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام فى المنطقة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة بشدة لاستمرار ميليشيات الحوثى الإرهابية فى اليمن بخرق اتفاق ستوكهولم ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للعمليات الإرهابية، بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة، ما يهدد الأمن الإقليمى والدولى، ويقوض للجهود السياسية.
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