في وداع منصبه.. بومبيو: أعداؤنا يشوهون بلدنا ويشعلون الانقسامات

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحزب الشيوعي الصيني بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية ضد الأويجور الذين يغلب عليهم المسلمون وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في شينجيانج"، وتعود الجرائم المزعومة إلى مارس 2017.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الفيدراليون لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، توجه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن "إنهم يشوهون تأسيسنا المجيد وما يدور حوله هذا البلد، أعداؤنا يؤججون هذه الانقسامات لأنهم يعلمون أنها تجعلنا أضعف".
"الرقابة ، والسهر، والصواب السياسي، كل هذا يصب في اتجاه واحد - الاستبداد، متخفي كصلاح أخلاقي."وشعر العديد من مستخدمي الإنترنت المقيمين في الولايات المتحدة بالحيرة والإهانة من تصريح بومبيو نظرًا لحقيقة أن الولايات المتحدة يُشار إليها منذ فترة طويلة على أنها "بوتقة انصهار" ثقافي.
وسلط مشرعون مثل النائبة الصريحة إلهان عمر (ديمقراطية-مينيسوتا) الضوء على أن وزير الخارجية أبدى مؤخرًا إعجابه بالقانون الدولي عندما زار مرتفعات الجولان في نوفمبر 2020.
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