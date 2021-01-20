طلبت النيابة العامة في الكويت من البنك المركزي، رفع السرية المصرفية عن حسابات 3 مصريين؛ على خلفية تحقيقات في قضية حصر غسل أموال، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أنه تم منح إذن رسمي لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير 2019، وحتى 10 يناير 2021.
ولم تكشف الصحيفة مزيدا من التفاصيل عن القضية المتهم فيها 3 مصريين بغسيل الأموال.
وتباشر السلطات الكويتية على مدار الأشهر الماضية عدة قضايا فساد وغسيل أموال، اتهم فيها شخصيات بارزة وعدد من المشاهير والمسؤولين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت ترفع السرية عن أرصدة 3 مصريين متهمين بغسيل الأموال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.