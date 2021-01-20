الكويت ترفع السرية عن أرصدة 3 مصريين متهمين بغسيل الأموال

طلبت النيابة العامة في الكويت من البنك المركزي، رفع السرية المصرفية عن حسابات 3 مصريين؛ على خلفية تحقيقات في قضية حصر غسل أموال، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أنه تم منح إذن رسمي لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير 2019، وحتى 10 يناير 2021.

ولم تكشف الصحيفة مزيدا من التفاصيل عن القضية المتهم فيها 3 مصريين بغسيل الأموال.

وتباشر السلطات الكويتية على مدار الأشهر الماضية عدة قضايا فساد وغسيل أموال، اتهم فيها شخصيات بارزة وعدد من المشاهير والمسؤولين.