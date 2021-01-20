تسجيل حضور منصة مدرستي 1442 الفصل الدراسي الثاني تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية المعروفة داخل المملكة السعودية وتساعد جميع الطلاب وأولياء الأمور على استكمال المرحلة التعليمية وبالتالي يستطيع الطالب متابعة دروسه بشكل يومي، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للجميع التسجيل في منصة مدرستي لمتابعة الدروس المقررة عليه، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات التسجيل في دولة مناطق مدرسة فيها عبر الانترنت.

تسجيل حضور منصة مدرستي

يمكنكم من خلال الخطوات التالية تسجيل حضور داخل منصة مدرسة التعليمية عبر الإنترنت من خلال الخطوات المحددة كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة الرئيسية بها الانترنت ثم الضغط على كلمة تسجيل ثم تبدأ بكتابة الاسم واسم المستخدم الذي تم تسجيله قبل ذلك في نظام نوم الإلكتروني، بعد ذلك نضيف اقرأ الرقم الساخن الخاص بحساب نظام نور ثم تقوم بالضغط على الدخول وسوف تتطلب منك تفعيل الحساب الشخصي من خلال تطبيق توكلنا.

خطوات التسجيل في دورة منصة مدرستي

يستطيع جميع المعلمين والمعلمات داخل المملكة السعودية بالتسجبل بشكل مباشر إلى منصة مدرستى التعليمية والخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يقوم المعلم أو المعلمة بتسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية من خلال الانترنت بعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة تسجيل دخول ثم يقوم بتحديد الحساب واختيار الأدوات، بعد ذلك يقوم بالضغط على دورة المعلمين والمعلمات التسجيل في الدورة ثم يبدأ بـ إضافة جميع البيانات المطلوبة والمحددة وكتابتها بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة التسجيل في الدورة.

حيث سهلت منصة مدرستي التعليمية على جميع المعلمين والمعلمات إلى تنمية القدرات وزيادة الخبرة من خلال دوره منصة مدرستي التعليمية حتى يتمكنوا من تنمية مهارات جميع الطلاب والطالبات أثناء الفصل العام الدراسي الجديد.