بعد ساعات من مغادرة البيت الأبيض .. ترامب يقرر العفو عن مستشاره السابق

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن ترامب اتخذ القرار فى اللحظة الأخيرة قبل ساعات من موعد مغادرته البيت الأبيض، رغم تحذيرات المسؤولين بعدم الإقدام على تلك الخطوة.
وداع ترامب
كان ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، قد تم اتهامه بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتى جمعت نحو 25 مليون دولار.
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