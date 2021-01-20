البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة- في تقريرها اليومي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 211491، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8573864.

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