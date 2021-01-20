جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام محلية أخرى بحسب " شينخوا"، إن الناجون أكدوا أنهم جميعا كانوا على متن قارب يحاولون الوصول إلى اليونان من تركيا، بينما اجتاحت رياح بقوة 5 درجات على مقياس بوفورت المنطقةما أدى إلى غرق القارب. وتجرى حاليا، عمليات الإنقاذ للناجين من غرق القارب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخص وفقدان 3 آخرين بعد غرق قارب يقل لاجئين قرب سواحل اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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