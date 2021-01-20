الصحة العالمية: السلالة المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا والتى ظهرت مؤخرًا فى بريطانيا، وصلت إلى 60 دولة على الأقل، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





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