بايدن يقود مراسم لتأبين 400 ألف أمريكي حصد كورونا أرواحهم

عشية تنصيبه رئيسا للبلاد، قاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مراسم تأبين 400 ألف أمريكي قضوا نحبهم جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال 11 شهرا منذ تسجيل أول وفاة ناجمة عنه في البلاد.

وقال بايدن لدى بدء المراسم التي قادها ونائبته المنتخبة كاملا هاريس عند غروب الشمس الثلاثاء من عند نصب لنكولن التذكاري: "من الصعب في بعض الأحيان أن نتذكر ولكن هذه هي الطريقة التي نشفى بها. من المهم أن نفعل ذلك كأمة".

وأثناء كلمته تمت إضاءة 400 مصباح كهربائي على جانبي البركة العاكسة الواقعة أسفل النصب تكريما للأرواح التي فقدت، وتلى ذلك أنشودة "هللويا" لمغنية الإنجيل يولاندا آدامز ثم الوقوف لحظة صمت حدادا على الضحايا.

وقالت هاريس: "على الرغم من أننا قد نفترق جسديا إلا أننا نحن الشعب الأمريكي متحدون في الروح".

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة الثلاثاء 24 مليون حالة مؤكدة و400 ألف وفاة منذ تسجيل أول وفاة مؤكدة بالفيروس في فبراير 2020 وفقا لإحصاء لـ"رويترز".