الوباء يواصل الانتشار في مسقط رأسه.. الصين تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وذلك بعد تسجيل 118 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 88 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية، وفقا لوكالة "رويترز".

بينما انخفض عدد حالات الإصابة بدون أعراض في البلاد، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 58 من 91 حالة في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين 88557 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات عند 4635 حالة.