جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة | تفاصيل

قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي، عدة نقاط مراقبة تابعة لحماس، على الحدود مع قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق الصاروخ تجاه الغلاف.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن دبابات الجيش، هاجمت عدة مواقع تابعة لحماس بغزة، وذلك ردًا على إطلاق الصاروخ تجاه الغلاف.
وأشار الناطق إلى أن الصاروخ سقط بمنطقة مفتوحة قرب مستوطنة ناحل عوز بالغلاف، بدون وقوع أضرار أو إصابات.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، أن صاروخًا أُطلق من غزة، سقط في منطقة مفتوحة في ناحل عوز.
وبحسب الناطق باسم الجيش، تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه إسرائيل، ونتيجة الاطلاق تم تفعيل صفارات الإنذار بواسطة التطبيق، وفي مناطق مفتوحة فقط.
بدوره، أكد تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة معاريف، أنه تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة، وسقطت في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، لذلك لم يطلق أي صافرات إنذار.
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