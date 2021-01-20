كيفية العناية بالشعر الكيرلي

يعد الشعر الكيرلي من اكثر أنواع المنتشرة بين الناس ولكن هذا لا ينقص من جماله شئ فالشعر الكيرلي مختلف عن غيره في امتلاكه لتلك التموجات الجميلة اللماعة التي تعطى للشخص جمال أخاذ وسواء كلن لون الشعر اشقر أم اسود أو حتى بنى فذلك لا يشكل فارق ولكى نجعل شعرنا الكيرلي اكثر جمالا يجب علينا الاعتناء به وتدليله وسوف نقدم لكم في هذا الموضوع كل ما نعرفه عن الشعر الكيرلي لإفادتكم .

الشامبو المناسب للشعر الكيرلي

يجب اختيار نوع الشامبو بعناية فالشعر الكيرلي يحتاج لشامبو يحتوى على مواد مرطبه اكثر كما يجب أن لا يحتوى على مادة السيليكون فهي مضره للشعر .

هل يجب استخدام البلسم للشعر الكيرلي

الإجابة ببساطة نعم يجب ذلك في الواقع يجب استخدام البلسم لجميع أنواع الشعر سواء كان كيرلي أو لا ،فالبلسم يساعد على ترطيب الشعر وإعطاءه لمحه تزيد من جمال شكله وصحته لذلك فهو لا غنى عنه .

ماسكات للعناية بالشعر الكيرلي

يوجد الكثير من الوصفات التي تستخدم للعناية بالشعر وهذا شئ جيد في الواقع فأن لم تنفع معك وصفة يمكنك تجربة غيرها

1\ ماسك البيض وزيت الزيتون

المكونات :

3 بيضات كبيره (يمكنك التقليل من الكميه حسب طول الشعر).

معلقتين كبار زيت زيتون .

معلقة كبيرة عسل أبيض .

طريقة التحضير :

تخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ثم توضع علي شعر نظيف ممشط جيدا ونترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة ثم يغسل الشعر جيدا.

يعد هذا الماسك ثقيل نوعا ما لذلك يفضل خلطه في الخلاط لتسهيل العملية عليكم ووضعه في بخاخه .

2\ ماسك جل الصبار وماء جوز الهند

من المعروف أن ماء جوز الهند يساعد على تغذية وترطيب الشعر كما أنه يساعد وبشكل كبير على أعطاء الشعر لمعه وحيويه ،كما أن جل الصبار يغذى بصيلات الشعر ويسرع من نموها .

المكونات :

ماء جوز الهند بمقدار 3 ملاعق .

2 ملعقه من جل الصبار .

ملعقتين من زيت الخروع أو زيت الزيتون .

طريقة التحضير :

نخلط المكونات جيدا ثم نضعها على فروه الرأس والشعر لمده ساعة تقريبا ثم نغسل الشعر جيدا .