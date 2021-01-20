المربع الالكتروني ٢٠٢١ للنتائج عبر app.moe.edu.kw نتائج الطلاب بالكويت وزارة التربية

أوضح موقع وزارة التربية للنتائج عبر المربع الالكتروني ٢٠٢١ بالرقم المدني، أن نتائج الطلاب 2021 أصبحت جاهزة للرفع تباعاً من خلال المدارس المختلفة، حيث نتعرف علي المدارس التي رفعت النتائج عبر بوابة الكويت التعليمية للتمكن من استخراج الشهايد للفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف المختلفة، بجانب نتائج الثانوية العامة بالكويت، وحرصاً منا خلال ’’ثقفني’’، نوفر لكم خطوات ميسرة للاستعلام وأخر أخبار الوزارة رسمياً.

المربع الالكتروني ٢٠٢١ نتائج الطلاب

أتحد موقع طالب مع المربع الالكترونى للنتائج، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج وزارة التربية والتعليم الكويتية لكافة الطلاب بجميع المناطق، وأكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن عمليات الرصد والتصحيح قد انتهت للأوراق الاختبارية المنتهية، كما تمت عملية التدقيق للتأكد من صحة البيانات، ويتم الآن بدء الرفع للمدارس تباعاً حسب جاهزيتها، وسيمكنكم الاستعلام بكل سهولة.

وفر موقع app.moe.edu.kw الخاص والتابع إلي بوابة الكويت التعليمية نتائج الطلاب في الكويت بالرقم المدني، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام عن الشهادات للفصل الأول بكل سهولة، وأكدت الوزارة أنه حرصاً منها علي سلامة الجميع، يتم توفير الشهادة إلكترونياً، كما يتم حالياً دراسة عودة الدراسة للمدارس بخطة مضمونة حفاظاً علي سلامة الجميع.

وزارة التربية للنتائج

وفرة التربية والتعليم بالكويت رابط نتائج الطلاب 2020 بالرقم المدني، وكل ما عليكم هو الدخول إلي رابط موقع النتائج بالكويت، وبعدها يتم كتابة الرقم المدني الخاص بكم للاستعلام، وسيمكنكم كذلك التعرف علي المدارس التي رفعت النتائج من خلال البيانات المدرجة عبر بوابة الكويت الإلكترونية المدرجة إليكم.